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Германия на один день ослабила ограничения на границе

Новости » Коронавирус     10.05.2020 - 17:42
Германия на один день ослабила ограничения на границе
Иллюстративное фото (trans.eu)

Послабления продлятся до конца 10 мая

В Германии решили на один день ослабить ограничения на пересечение государственной границы в честь Дня матери, который празднуют в воскресенье, 10 мая. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на DW.

По данным издания, федеральная полиция Германии сегодня ослабила пограничный контроль для въезда в страну, чтобы матери смогли встретиться со своими детьми. Сегодня желание навестить родителей или детей будет признаваться весомой причиной для въезда в Германию.

Отмечается, что полиция пропускает в страну даже матерей без немецкого гражданская, которые намерены посетить своих детей в Германии. Но главное условие для пересечения границы - в этот же день необходимо вернуться обратно.

Напомним, ранее сообщалось, что в Германии до 15 мая продлили контрольный режим на государственной границе в рамках карантина. Письмо о продлении действия ограничений отправили Европейской комиссии.

Также РБК-Украина писало, что Еврокомиссия рекомендовала странам-членам Шенгенской зоны продлить временные ограничения на несущественные поездки в Европейском союзе еще на 30 дней. Еврокомиссия рекомендует продлить ограничение до 15 июня.

Теги Новости Украины Германиякарантин
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