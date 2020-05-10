Германия на один день ослабила ограничения на границе

Иллюстративное фото (trans.eu)

Послабления продлятся до конца 10 мая

В Германии решили на один день ослабить ограничения на пересечение государственной границы в честь Дня матери, который празднуют в воскресенье, 10 мая. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на DW.

По данным издания, федеральная полиция Германии сегодня ослабила пограничный контроль для въезда в страну, чтобы матери смогли встретиться со своими детьми. Сегодня желание навестить родителей или детей будет признаваться весомой причиной для въезда в Германию.

Отмечается, что полиция пропускает в страну даже матерей без немецкого гражданская, которые намерены посетить своих детей в Германии. Но главное условие для пересечения границы - в этот же день необходимо вернуться обратно.

Напомним, ранее сообщалось, что в Германии до 15 мая продлили контрольный режим на государственной границе в рамках карантина. Письмо о продлении действия ограничений отправили Европейской комиссии.

Также РБК-Украина писало, что Еврокомиссия рекомендовала странам-членам Шенгенской зоны продлить временные ограничения на несущественные поездки в Европейском союзе еще на 30 дней. Еврокомиссия рекомендует продлить ограничение до 15 июня.