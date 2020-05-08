ru
ua
News
News
Новости Украины
Коронавирус
Кризис 2020
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Пресс-релизы
Коронавирус
Кризис 2020
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

Еврокомиссия рекомендовала продлить закрытие границ ЕС до 15 июня

Новости » Коронавирус     08.05.2020 - 19:11
Еврокомиссия рекомендовала продлить закрытие границ ЕС до 15 июня
Иллюстративное фото (csamir.com)

Ограничения рекомендуют продлить еще на 30 дней

Еврокомиссия рекомендовала странами-членам Шенгенской зоны продлить временные ограничения на несущественные поездки в Европейском союзе еще на 30 дней - до 15 июня, в связи с пандемией коронавируса. Об этом говорится в заявлении Еврокомиссии.

В Еврокомиссии заявили, что несмотря на ослабление ограничений со стороны некоторых стран ЕС и Шенгенской зоны, ситуация с пандемией коронавируса остается нестабильной как в Европе, так и во всем мире.

"Отмена ограничений на поездки должна осуществляться поэтапно... Внутренний пограничный контроль необходимо будет постепенно и скоординировано снять, прежде чем ограничения на внешних границах можно будет ослабить на втором этапе", - говорится в сообщении.

Напомним, ранее РБК-Украина писало, что Австрия планирует открыть границу с Германией до лета. До этого в стране продлили контроль на границах до 31 мая.

Также сообщалось, что правительство Чехии планирует открыть границы со Словакией, Австрией, Германией и Польшей в июле. При этом, министр иностранных дел Чехии Томаш Петржичек заявил, что переговоры об открытии границ будут самыми тяжелыми с Польшей.

В Евросоюзе также сообщали, что не исключают открытия некоторых районов ЕС для летнего отдыха в рамках ослабления карантина.

Теги Новости Украины Евросоюзграницакарантин
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь