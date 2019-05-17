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Германия объявила о рекордном росте военных расходов


Германия подняла оборонные расходы до 47,32 млрд евро

Германия нарастила военные расходы до рекордного после окончания холодной войны уровня. Об этом немецкая сторона уведомила НАТО, передает DW.

Сообщается, что в этом году военные расходы Германии составят 47,32 млрд евро, что на 5% выше чем в 2018 году. Таким образом, расходы Берлина на оборону достигнут 1,35% ВВП - это крупнейший рост оборонного бюджета Германии со времен окончания холодной войны.

Кроме того, в 2020 году расходы на военные нужды увеличатся до 49,67 млрд евро, что будет соответствовать 1,38% ВВП. Как пишут немецкие СМИ, увеличением расходов Германия попытается разрядить конфликт в НАТО.

Напомним, в апреле президент США Дональд Трамп подверг критике оборонные расходы Германии, которая, по его словам, не выплачивает "справедливую долю" в рамках своих обязательств перед НАТО.

Отметим, Трамп неоднократно призывал лидеров стран НАТО увеличить свои расходы на оборону до 4% ВВП, хотя в документах альянса зафиксирована сумма 2%.

До этого предполагалось, что военные расходы Берлина в 2019 году вырастут с 38,5 до 43,2 млрд евро. В бюджет были заложены средства на покупку боевых кораблей и военно-транспортных вертолетов, а также на помощь другим странам.

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