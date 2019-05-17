Германия объявила о рекордном росте военных расходов

Германия нарастила военные расходы до рекордного после окончания холодной войны уровня. Об этом немецкая сторона уведомила НАТО, передает DW.

Сообщается, что в этом году военные расходы Германии составят 47,32 млрд евро, что на 5% выше чем в 2018 году. Таким образом, расходы Берлина на оборону достигнут 1,35% ВВП - это крупнейший рост оборонного бюджета Германии со времен окончания холодной войны.

Кроме того, в 2020 году расходы на военные нужды увеличатся до 49,67 млрд евро, что будет соответствовать 1,38% ВВП. Как пишут немецкие СМИ, увеличением расходов Германия попытается разрядить конфликт в НАТО.

Напомним, в апреле президент США Дональд Трамп подверг критике оборонные расходы Германии, которая, по его словам, не выплачивает "справедливую долю" в рамках своих обязательств перед НАТО.

Отметим, Трамп неоднократно призывал лидеров стран НАТО увеличить свои расходы на оборону до 4% ВВП, хотя в документах альянса зафиксирована сумма 2%.

До этого предполагалось, что военные расходы Берлина в 2019 году вырастут с 38,5 до 43,2 млрд евро. В бюджет были заложены средства на покупку боевых кораблей и военно-транспортных вертолетов, а также на помощь другим странам.