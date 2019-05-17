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Німеччина оголосила про рекордне зростання військових витрат


Німеччина підняла оборонні витрати до 47,32 млрд євро

Німеччина збільшила військові витрати до рекордного після закінчення холодної війни рівня. Про це німецька сторона повідомила НАТО, передає DW.

Повідомляється, що в цьому році військові витрати Німеччини складуть 47,32 млрд євро, що на 5% вище, ніж у 2018 році. Таким чином, витрати Берліна на оборону досягнуть 1,35% ВВП - це найбільше зростання оборонного бюджету Німеччини з часів закінчення холодної війни.

Крім того, у 2020 році витрати на військові потреби збільшаться до 49,67 млрд євро, що буде відповідати 1,38% ВВП. Як пишуть німецькі ЗМІ, збільшенням витрат Німеччина спробує зменшити конфлікт в НАТО.

Нагадаємо, в квітні президент США Дональд Трамп піддав критиці оборонні витрати Німеччини, яка, за його словами, не виплачує "справедливу частку" в рамках своїх зобов'язань перед НАТО.

Зазначимо, Трамп неодноразово закликав лідерів країн НАТО збільшити свої витрати на оборону до 4% ВВП, хоча в документах альянсу зафіксована сума 2%.

До цього передбачалося, що військові витрати Берліна в 2019 році зростуть з 38,5 до 43,2 млрд євро. До бюджету були закладені кошти на покупку бойових кораблів і військово-транспортних вертольотів, а також на допомогу іншим країнам.
 

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