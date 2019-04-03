Трамп раскритиковал Германию за недостаточные оборонные расходы

Фото: Дональд Трамп (president.pl)

Президент США считает, что ФРГ нарушает свои обязательства перед НАТО

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп подверг критике оборонные расходы Германии, которая, по его словам, не выплачивает "справедливую долю" в рамках своих обязательств перед НАТО. Об этом Трамп заявил в ходе встречи с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом в Вашингтоне, передает РБК-Украина со ссылкой на DW.

Трамп подчеркнул, что уважает канцлера ФРГ Ангелу Меркель, но это не мешает критике.

"Я испытываю теплые чувства к Германии, но они не платят того, что должны платить", - заявил президент США.

В то же время Трамп приветствовал "стремительно растущие" оборонные расходы других государств-членов НАТО.

"Был достигнут огромный прогресс, и НАТО стало гораздо сильнее", - отметил президент.

Напомним, на встрече со Столтенбергом 2 апреля в Вашингтоне президент Соединенных Штатов Дональд Трамп заявил, что надеется на "хорошие отношения" с Россией.

"Надеюсь, у нас будут хорошие отношения с Россией. Я думаю, что мы с Россией поладим", - сказал Трамп.

В то же время в этот же день ранее в его администрации заявили о том, что Россия остается "угрозой для Альянса и Соединенных Штатов".