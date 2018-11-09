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В бюджете Германии на 2019 год значительно увеличатся расходы на оборону

Новости » Политика    09.11.2018 - 20:04
Фото: бундестаг (facebook.com/cducsubundestagsfraktion)
Фото: бундестаг (facebook.com/cducsubundestagsfraktion)

Военные расходы вырастут с 38,5 млрд евро до 43,2 млрд

В Германии комитет по бюджету бундестага утвердил проект федерального бюджета на 2019 год. Военные расходы вырастут с 38,5 млрд евро до 43,2 млрд, передает РБК-Украина со ссылкой на DW.

Комитет бундестага по бюджету  утвердил проект федерального бюджета на 2019 год. Документ, принятый ранним утром в пятницу, 9 ноября, предполагает значительное увеличение расходов на оборону, помощь развивающимся странам, а также социальную сферу.

В частности, оборонные расходы увеличены до 43,2 млрд евро с 38,5 млрд в текущем году. Среди прочего заложены средства на покупку боевых кораблей и военно-транспортных вертолетов. Расходы на помощь развивающимся странам вырастут с 9,4 млрд евро (в 2018 году) до 10,2 млрд, на социальные нужды - с 139,2 млрд евро до 145,3 млрд.

Вместе с тем запланированы дополнительные расходы на сферы научных исследований, культуры, защиты климата, а также для повышения сплоченности общества.

Напомним, ранее генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг призвал правительство Германии существенно увеличить расходы на оборону. По словам Столтенберга, Германия, так же, как и остальные стран-членов НАТО, обязалась тратить на оборону не менее 2 процентов от валового внутреннего продукта.

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