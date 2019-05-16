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Меркель подтвердила намерение уйти из политики после 2021 года

Новости » Политика    16.05.2019 - 17:22
Меркель подтвердила намерение уйти из политики после 2021 года
Фото: Ангела Меркель (bundeskanzlerin.de)

Как отметила канцлер, ее планы, которые она огласила в конце прошлого года, актуальны

Немецкий канцлер Ангела Меркель подтвердила, что не собирается занимать политические посты после того, как в 2021 году подойдет срок окончания ее полномочий.  Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Handelsblatt.

Как отметила канцлер, ее планы, которые она огласила в конце прошлого года, актуальны.

"Я не собираюсь занимать политические посты где бы то ни было", - заявила Меркель.

В конце прошлого года Меркель ушла с поста председателя Христианско-демократического союза, но осталась канцлером. Она сообщила, что собирается доработать четвертый срок до конца - до 2021 года, а затем уйти из политики.

Напомним, ранее глава немецкого Христианско-демократического союза (ХДС) Аннегрет Крамп-Карренбауэр, сменившая на этом посту канцлера Германии Ангелу Меркель, не планирует занимать пост канцлера до официального истечения срока полномочий Меркель в 2021 году.

Крамп-Карренбауэр отметила, что ХДС выдвинет кандидата на пост канцлера в конце осени 2020 года, сразу после принятия новой программы партии.

Ранее РБК-Украина сообщало, что президент Франции Еманнуель Макрон и канцлер Германии Ангела Меркель заявили о намерении возобновить переговоры Сербии и Косово на саммите в Берлине. 

Также Ангела Меркель заявила, что европейская комиссия не сумеет заблокировать строительство российского газопровода "Северный поток-2" так, как проект газопровода практически полностью утвержден. В то же время, она признала, что в новой газовой директиве Европейского союза есть возможности опротестовать осуществление строительства газопровода.

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