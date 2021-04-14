Германия обвинила Россию в провокациях из-за наращивания войск возле Украины

Германия обеспокоена обострением на Донбассе и наращиванием российских войск возле границ Украины. Берлин считает это провокациями Москвы.
Об этом в эфире телеканала ARD заявила министр обороны Германии Аннегрет Крамп-Карренбауэр.
"Мы делаем все возможное, чтобы не допустить эскалации конфликта", - отметила она.
Немецкий министр поблагодарила Украину за уравновешенную реакцию на передвижение российских войск, а также обвинила Россию в несоблюдении международных процедур при военных маневрах.
"Пока Украина отреагировала очень осторожно, и НАТО сделает то же самое… Мы заинтересованы в том, чтобы этот конфликт не разрастался дальше. У меня сложилось впечатление, что российская сторона делает все, чтобы спровоцировать реакцию. Но мы с Украиной не хотим ввязываться в эту игру", - добавила Крамп-Карренбауэр.
Напомним, ранее НАТО заявило, что продолжит политическую и практическую поддержку Украины на фоне российской агрессии.
Отметим, сегодня Украина начала масштабные учения на границе с Россией и административной границе с оккупированным Крымом. На полуострове также активизировались российские войска.