UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети

Германия обвинила Россию в провокациях из-за наращивания войск возле Украины

Автор: РБК-Украина

Германия обеспокоена обострением на Донбассе и наращиванием российских войск возле границ Украины. Берлин считает это провокациями Москвы.

Об этом в эфире телеканала ARD заявила министр обороны Германии Аннегрет Крамп-Карренбауэр.

"Мы делаем все возможное, чтобы не допустить эскалации конфликта", - отметила она.

Немецкий министр поблагодарила Украину за уравновешенную реакцию на передвижение российских войск, а также обвинила Россию в несоблюдении международных процедур при военных маневрах.

"Пока Украина отреагировала очень осторожно, и НАТО сделает то же самое… Мы заинтересованы в том, чтобы этот конфликт не разрастался дальше. У меня сложилось впечатление, что российская сторона делает все, чтобы спровоцировать реакцию. Но мы с Украиной не хотим ввязываться в эту игру", - добавила Крамп-Карренбауэр.

Напомним, ранее НАТО заявило, что продолжит политическую и практическую поддержку Украины на фоне российской агрессии.

Отметим, сегодня Украина начала масштабные учения на границе с Россией и административной границе с оккупированным Крымом. На полуострове также активизировались российские войска.

Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины Российская ФедерацияГерманияпровокации
Читайте также
Боевые корабли РФ вышли на учения в Черное море
Прогноз погоды