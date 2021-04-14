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НАТО на фоне агрессии России продолжит поддержку Украины

Новина українською → Брюссель, Среда 14 апреля 2021 11:29
НАТО на фоне агрессии России продолжит поддержку Украины Фото: заседание комиссии Украина-НАТО (mfa.gov.ua)
Автор: РБК-Украина

Североатлантический альянс НАТО на фоне стягивания российских войск и обострения на Донбассе продолжит политическую и практическую поддержку Украины. Союзники осуждают военную активизацию РФ.

Об этом на заседании комиссии Украина-НАТО заявил генеральный секретарь альянса Йенс Столтенберг, передает пресс-служба МИД Украины.

Сообщается, что вчера по запросу Киева прошло заседании комиссии Украина-НАТО, на котором обсудили военную активность России, которая наблюдается на Донбассе, в Крыму и вдоль границы.

"Союзники единодушно подтвердили поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины. Они подчеркнули, что НАТО не признает и не признает попытку аннексии Крыма осудили дестабилизацию Россией ситуации безопасности на востоке Украины", - говорится в сообщении.

В то же время генсек НАТО Йенс Столтенберг подтвердил, что НАТО продолжит оказывать политическую и практическую поддержку Украины. Участники призвали Россию прекратить провокации и угрозы, снизить напряжение в указанных регионах и немедленно подтвердить приверженность режиму прекращения огня на Донбассе.

Напомним, ранее сообщалось, что министр иностранных дел Дмитрий Кулеба предложил НАТО 10 шагов для поддержки Украины. Но пока неизвестно, что это за шаги.

А МИД России уже обвинил НАТО в якобы подстрекательстве Украины к обострению на Донбассе.

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