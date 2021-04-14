НАТО на фоне агрессии России продолжит поддержку Украины

Североатлантический альянс НАТО на фоне стягивания российских войск и обострения на Донбассе продолжит политическую и практическую поддержку Украины. Союзники осуждают военную активизацию РФ.

Об этом на заседании комиссии Украина-НАТО заявил генеральный секретарь альянса Йенс Столтенберг, передает пресс-служба МИД Украины .

Сообщается, что вчера по запросу Киева прошло заседании комиссии Украина-НАТО, на котором обсудили военную активность России, которая наблюдается на Донбассе, в Крыму и вдоль границы.

"Союзники единодушно подтвердили поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины. Они подчеркнули, что НАТО не признает и не признает попытку аннексии Крыма осудили дестабилизацию Россией ситуации безопасности на востоке Украины", - говорится в сообщении.

В то же время генсек НАТО Йенс Столтенберг подтвердил, что НАТО продолжит оказывать политическую и практическую поддержку Украины. Участники призвали Россию прекратить провокации и угрозы, снизить напряжение в указанных регионах и немедленно подтвердить приверженность режиму прекращения огня на Донбассе.