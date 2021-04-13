Глава МИД Литвы посетит Украину на фоне обострения на Донбассе
Глава Министерства иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис в четверг посетит Киев. Так он хочет продемонстрировать солидарность на фоне роста напряженности с Россией.
Об этом сообщает издание Delfi.
По его словам, Литва не оставляет в беде своих партнеров и друзей. Он отметил, что позиции стран НАТО по ситуации расходятся и в среду министры иностранных дел и обороны альянса попытаются согласовать общую позицию для реакции на увеличение количества российских военных на границе с Украиной.
"Пока у нас самое сильное высказывание США о том, что если Россия будет вести себя агрессивно, то будет ответ. У государств НАТО разное понимание того, что является эскалацией, деэскалацией, по этой причине завтра созывается удаленное совещание министров иностранных дел и министров обороны стран НАТО, во время которого будем искать формулировки, которые бы подошли всем государствам", - сказал министр.
Напомним, министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Россия стягивает свои войска возле украинской границы на трех направлениях.
Все это происходит на фоне эскалации ситуации на Донбассе. При этом в России считают "ответственный" за обострение на Донбассе именно Украину.