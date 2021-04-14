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Німеччина звинуватила Росію в провокаціях через нарощування військ біля України

Автор: РБК-Україна

Німеччина стурбована загостренням на Донбасі і нарощуванням російських військ біля кордонів України. Берлін вважає це провокаціями Москви.

Про це в ефірі телеканалу ARD заявила міністр оборони Німеччини Аннегрет Крамп-Карренбауер.

"Ми робимо все можливе, щоб не допустити ескалації конфлікту", - зазначила вона.

Німецький міністр подякувала Україні за врівноважену реакцію на пересування російських військ, а також звинуватила Росію у недотриманні міжнародних процедур при маневрах.

"Поки Україна відреагувала дуже обережно, і НАТО зробить те ж саме... Ми зацікавлені в тому, щоб цей конфлікт не розростався далі. У мене склалося враження, що російська сторона робить все, щоб спровокувати реакцію. Але ми з Україною не хочемо вплутуватися в цю гру", - додала Крамп-Карренбауер.

Нагадаємо, раніше НАТО заявило, що продовжить політичну і практичну підтримку України на тлі російської агресії.

Зазначимо, сьогодні Україна почала масштабні навчання на кордоні з Росією і адміністративному кордоні з окупованим Кримом. На півострові також активізувалися російські війська.

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