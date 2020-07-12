Германия обратилась к ЕС ввести санкции против РФ за кибератаку на бундестаг

Германия официально предложила странам-членам Евросоюза ввести санкции против Российской Федерации за кибератаку на немецкий бундестаг. ЕС решения еще не принял.

Об этом сообщает DW.

Документ, подтверждающий инициативу ФРГ, оказался в руках журналистов немецкого издания dpa и является ответом правительства на запрос фракции "Левой партии" в парламенте Германии. Там говорится, что что "федеральное правительство обосновало предложение о введении санкций в рамках ЕС материалами, полученными как от разведслужб, так и из общедоступных источников".

Если остальные страны ЕС примут предложение Германии, это станет первым случаем применения санкций за кибератаки. Соответсвующее законодательство Европарламент принял еще в 2017 году.

Напомним, речь идет о кибератаке пятилетней давности. Тогда хакеры взломали компьютер канцлера Ангелы Меркель и украли ее переписку.

Ранее в ФРГ заявили, что имеют веские доказательства того, что виновником кибератаки был российский разведчик.

Возможность новых санкций за это киберпреступление подтвердила также канцлер Ангела Меркель.