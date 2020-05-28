В Германии заговорили о новых санкциях против РФ

Фото: ФРГ может инициировать новые санкции в отношении РФ (РБК-Украина)

В МИД ФРГ заявили о доказательствах причастности РФ к хакерским атакам на бундестаг

Германия имеет веские доказательства причастности России к кибератакам на бундестаг. В ФРГ заявили, что в связи с этим против РФ могут быть введены новые санкции.

Об этом сообщает Der Tagesspiegel.

Речь идет о кибератаке пятилетней давности. Тогда хакеры взломали компьютер канцлера Ангелы Меркель и украли ее переписку.

Сегодня в ФРГ заявили, что виновником атаки был российский разведчик.

"Есть веские доказательства того, что на момент атаки он принадлежал к военной спецслужбе ГРУ", - сказа госсекретарь немецкого МИДа Мигель Бергер.

По данным Федеральной прокуратуры, речь идет о Дмитрие Бадине, сотруднике российской военной секретной службы ГРУ.

По словам Бергера, в связи с новыми доказательствами немецкое правительство может продвигать на уровне ЕС идею новых санкций против России. Об этом также проинформировали российского посла в ФРГ.

Напомним, 8 мая 2015 года хакер под псевдонимом Scaramouche проник в компьютер Меркель и получил доступ по меньшей мере к 16 гигабайтам информации.

В ФРГ изначально увидели в атаке российский след, но Меркель дипломатично заявила, что продолжит усилия по улучшению отношений с Россией.

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Автор: Роман Калиниченко