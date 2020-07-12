Німеччина звернулася до ЄС ввести санкції проти РФ за кібератаку на бундестаг

Німеччина офіційно запропонувала країнам-членам Євросоюзу ввести санкції проти Російської Федерації за кібератаку на німецький бундестаг. ЄС рішення ще не прийняв.

Про це повідомляє DW.

Документ, що підтверджує ініціативу ФРН, опинився в руках журналістів німецького видання dpa і є відповіддю уряду на запит фракції "Лівої партії" в парламенті Німеччини. Там ідеться про те, що "федеральний уряд обґрунтував пропозицію про введення санкцій у рамках ЄС матеріалами, отриманими як від розвідслужб, так і з загальнодоступних джерел".

Якщо інші країни ЄС приймуть пропозицію Німеччини, це стане першим випадком застосування санкцій за кібератаки. Відповідне законодавство Європарламент прийняв ще у 2017 році.

Нагадаємо, мова йде про кібератаку п'ятирічної давності. Тоді хакери зламали комп'ютер канцлера Ангели Меркель і вкрали її листування.

Раніше у ФРН заявили, що мають вагомі докази того, що винуватцем кібератаки був російський розвідник.

Можливість нових санкцій за цей кіберзлочин підтвердила також канцлер Ангела Меркель.