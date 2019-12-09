Германия надеется на новый импульс в мирных переговорах по Донбассу

Федеральное правительство Германии надеется на "новый импульс" в мирных переговорах по Донбассу по итогам нормандской встречи, которая состоится 9 декабря. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Бундестага.

Как известно, на трехчасовой рабочей сессии "нормандской четверки" стороны обсудят дальнейшие шаги по урегулированию ситуации на Донбассе.

"По итогам встречи на высшем уровне федеральное правительство надеется на новый импульс мирного процесса и соглашение о дальнейших шагах. Она надеется, что дальнейший существенный прогресс может быть достигнут в осуществлении Минской программы действий, с тем чтобы приблизиться к прочному политическому решению", - говорится в сообщении.

Совместная пресс-конференция запланирована на вечер. В ней примут участие лидеры стран "нормандской четверки" (Украины, Франции, Германии, России).

Отметим, целью саммита должно стать утверждение новой последовательности имплементации минских соглашений, в т.ч. закрепление особого статуса ОРДЛО, согласно "формуле Штайнмайера", обсуждение обмена пленными между Киевом и оккупированной частью Донбасса.

В Кремле также заявляли, что российский президент Владимир Путин планирует на полях нормандской встречи обсудить с Владимиром Зеленским вопрос газового контракта между странами.

Кроме того, в рамках саммита планируется неформальная встреча лидеров Украины и России. Зеленский объяснил необходимость диалога с президентом России, сравнив отсутствие такого диалога с бегом на месте.