Німеччина сподівається на новий імпульс у мирних переговорах по Донбасу

Федеральний уряд Німеччини сподівається на "новий імпульс" у мирних переговорах по Донбасу за підсумками нормандської зустрічі, що відбудеться 9 грудня. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Бундестагу.

Як відомо, на тригодинний робочої сесії "нормандської четвірки" сторони обговорять подальші кроки щодо врегулювання ситуації на Донбасі.

"За підсумками зустрічі на вищому рівні федеральний уряд сподівається на новий імпульс мирного процесу і угода про подальші кроки. Він сподівається, що подальше суттєвий прогрес може бути досягнутий у здійсненні Мінської програми дій, з тим щоб наблизитися до міцного політичного рішення", - йдеться в повідомленні.

Спільна прес-конференція запланована на вечір. У ній візьмуть участь лідери країн "нормандської четвірки" (України, Франції, Німеччини, Росії).

Зазначимо, метою саміту має стати затвердження нової послідовності імплементації мінських угод, в т. ч. закріплення особливого статусу ОРДЛО, згідно з "формулою Штайнмайера", обговорення обміну полоненими між Києвом і окупованій частиною Донбасу.

У Кремлі також заявляли, що російський президент Володимир Путін планує на полях нормандської зустрічі обговорити з Володимиром Зеленським питання газового контракту між країнами.

Крім того, в рамках саміту планується неформальна зустріч лідерів України та Росії. Зеленський пояснив необхідність діалогу з президентом Росії, порівнявши відсутність такого діалогу з бігом на місці.