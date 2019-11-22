Германия надеется на ускорение процесса освобождения пленных после нормандской встречи

Немецкая сторона выразила надежду, что процесс взаимного освобождения политзаключенных и военнопленных между Украиной и Россией ускорится после нормандской встречи. Об этом в Telegram сообщила украинский омбудсмен Людмила Денисова.

В пятницу, 22 нобяря, Денисова встретилась с чрезвычайным и полномочным послом Германии в Украине Анкой Фельдгузен, где стороны обсудили сотрудничество в освобождении 115 граждан Украины, которые находятся в российском плену.

"Немецкая и украинская стороны выразили надежду, что после встречи в нормандской формате, где этот вопрос является приоритетным, процесс взаимного освобождения будет ускорен", - сообщила Денисова.

Напомним, ранее Денисова заявила о нарушении прав на свободу вероисповедания в аннексированном Крыму из-за дискриминационных решений российских судов. Омбудсмен обратилась в ООН и ОБСЕ с призывом восстановить права жителей аннексированного Крыма.

Как писало РБК-Украина ранее, Денисова заявила, что фигурантов дела "Хизб ут-Тахрир" могли приговорить из-за осуждения аннексии Крыма. Защита приговоренных к заключению крымчан связывает это с их позицией относительно принадлежности Крыма.

Также сообщалось, что в ЕС ожидают от президента России Владимира Путина на нормандской встрече значимых шагов для продвижения минского процесса.