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Денисова заявила о нарушении прав на свободу вероисповедания в Крыму

Новости » Общество     20.11.2019 - 16:47
Денисова заявила о нарушении прав на свободу вероисповедания в Крыму
Фото: храм ПЦУ в Евпатории (facebook.com Ярослав Гонтарь)

Денисова обратилась в ООН и ОБСЕ с призывом восстановить права жителей аннексированного Крыма

Украинский омбудсмен Людмила Денисова заявила о нарушении прав на свободу совести и вероисповедания в аннексированном Крыму. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение Денисовой в Facebook.

Как сообщила украинский омбудсмен, в ноябре российские суды приняли два дискриминационных решения. В частности, 6 ноября "суд" в Евпатории обязал ПЦУ снести храм в течении месяца собственными силами. А 14 ноября Арбитражный суд Центрального округа Калуги (РФ) отклонил жалобу представителей ПЦУ, которой обжаловалось решение российского оккупационного "Министерства имущественных и земельных отношений" в Крыму о "расторжение договора аренды" на помещение кафедрального собора святых Владимира и Ольги в Симферополе.

"Обращаюсь к международным организациям, в частности мониторинговой миссии ООН в Украине и ОБСЕ немедленно принять меры по восстановлению прав жителей временно оккупированного Крыма на свободу совести и вероисповедания", - написала Денисова.

Напомним, ранее РБК-Украина сообщало, что решение "суда" в Евпатории о сносе храма осудила Православная церковь Украины. В ПЦУ такое решение суда считают политикой нарушения свободы совести.

Также сообщалось, что представительство президента Украины в Крыму осудило решение "Евпаторийского городского суда". В представительстве отметили, что в данном решении усматриваются основания для очередных преследований жителей Крыма по религиозному признаку.

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