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Фигурантов дела "Хизб ут-Тахрир" могли приговорить из-за осуждения аннексии Крыма, - Денисова

Новости » Политика     12.11.2019 - 14:54
Фигурантов дела "Хизб ут-Тахрир" могли приговорить из-за осуждения аннексии Крыма, - Денисова
Фото: Людмила Денисова (facebook.com/denisovaombudsman)

Шесть крымчан получили от 7 до 19 лет заключения

Приговор южного окружного военного суда Ростова-на-Дону для шести крымчан в "деле Хизб ут-Тахрир" мог быть связан с осуждением ими аннексии Крыма Россией. Об этом сообщила в Facebook украинский омбудсмен Людмила Денисова.

По ее словам, защита приговоренных к заключению крымчан связывает это с их позицией относительно принадлежности Крыма.

"Сторона защиты связывает вынесения такого приговора из-за осуждения ими аннексии АРК и желание проживать на родной земле", - сообщила Денисова.

Фигурантов дела &quot;Хизб ут-Тахрир&quot; могли приговорить из-за осуждения аннексии Крыма, - Денисова

Напомним, сегодня в Ростове-на-Дону приговорили шесть фигурантов ялтинского "дела Хизб ут-Тахрир". Так, Муслима Алиева приговорили к 19 годам лишения свободы, Инвер Бекиров получил 18 лет заключения, Эмир-Усеин Куку - 12 лет, Вадим Сирук - 12 лет, Арсен Джеппаров - 7 лет и Рефат Алимов - 8 лет.

Их обвиняют в причастности к запрещенной в России исламской политической организации "Хизб ут-Тахрир", которая с 2003 года включена в список террористических организаций в России. При этом стоит отметить, что сами представители организации ставят за цель объединить всех мусульман в исламском халифате, однако отвергают террористические методы достижения этой цели.

Напомним, ранее подконтрольный РФ суд в аннексированном Крыму продлил арест восьмерым фигурантам "дела Хизб ут-Тахрир". Они останутся в следственном изоляторе до 15 февраля 2020 года.

Также РБК-Украина писало, что в аннексированном Крыму будут судить жителя Севастополя за комментарий в соцсети. Ему грозит штраф, общественные работы или заключение на 15 суток.

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Новости Украины КрымХизб ут-Тахрир
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