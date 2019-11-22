В ЕС ожидают от Путина шагов для продвижения минского процесса

Фото: Владимир Путин (kremlin.ru)

В ЕС отмечаются, что есть прогресс в ситуации на Донбассе

В Европейском союзе (ЕС) от президента России Владимира Путина ожидают на нормандской встрече значимых шагов для продвижения минского процесса. Об этом сообщает Deutsche Welle, ссылаясь на заявление председателя отдела отношений со странами "Восточного партнерства" внешнеполитической службы ЕС Ричарда Тиббельса на заседании делегации Европарламента по ассоциации с Украиной.

В ЕС отмечаются, что есть прогресс. А именно обмен пленными в сентябре, разведение сил в Станице Луганской, Золотом и Петровском, разминирование, а также завершение 20 ноября строительства моста через реку Северский Донец в Станице Луганской. Впрочем, до сих пор продолжаются обстрелы на Донбассе.

По его словам, теперь ЕС ожидает от России "не менее значимых шагов для продвижения минского процесса", их Москва могла бы осуществить уже на саммите "нормандской четверки", намеченном на 9 декабря в Париже.

В то же время в ЕС ожидают от украинских властей новых шагов в контексте "инклюзивного" подхода к гражданам Украины на территории ОРДЛО, который задекларировал президент страны Владимир Зеленский. Как пример, усилить поддержку людей в социальных вопросах, таких как выплата пенсий гражданам на неподконтрольных правительству территориях и избирательные права внутренне перемещенных лиц.

Отметим, как заявил президент Украины Владимир Зеленский, на встрече в нормандском формате в Париже он будет поднимать вопрос освобождения всех украинских пленных.