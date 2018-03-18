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Германия и Китай в рамках G20 будут решать вопрос с кризисом на рынке стали

НовостиПолитика    18.03.2018 - 04:47
Ангела Меркель и Си Цзиньпин
Ангела Меркель и Си Цзиньпин

Кризис возник из-за пошлин на сталь и алюминий, которые ввел Трамп

Канцлер Германии Ангела Меркель и лидер Китая Си Цзиньпин будут решать ситуацию, возникшую на мировом рынке стали из-за пошлин Соединенных Штатов на сталь и алюминий, в рамках специального Глобального форума стран Большой двадцатки (G20). Об пишет DW.

Сообщается, что главы стран обсудили этот вопрос в телефонном разговоре 17 марта.

"Они обсудили проблему избыточных мощностей в сталелитейной отрасли в мире и высказались за то, чтобы продолжать работать над решением этого вопроса в рамках Глобального форума G20. Меркель и Си Цзиньпин в связи с этой ситуацией отметили значение тесного многостороннего сотрудничества в сфере торговли", - говорится в сообщении представителя немецкого правительства Зайберта.

Отмечается, что главы двух стран выступили за "углубление стратегического партнерства" между Германией и Китаем.

Сообщается, что на данный момент в мире имеющиеся избыточные производственные мощности по производству стали, около половины из которых дислоцируются в Китае.

Напомним, Си Цзиньпина единогласно переизбрали председателем КНР.
 

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Теги: Германия, Китай, Ангела Меркель
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