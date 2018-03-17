Си Цзиньпина единогласно переизбрали председателем КНР

В Китае депутаты Всекитайского собрания народных представителей проголосовали за переизбрание Си Цзиньпина на пост председателя КНР. Об этом сообщает газета South China Morning Post.

По данным издания, парламентарии поддержали инициативу единогласно - за продление полномочий нынешнего китайского лидера высказались 2970 депутатов.

Вице-председателем КНР в свою очередь был избран бывший секретарь главного антикоррупционного органа Коммунистической партии Китая Ван Цищань.

На заседании за него проголосовали в общей сложности 2996 человек, против высказался только один депутат.

Напомним, Си Цзиньпин занимает должность председателя КНР с марта 2013 года и, согласно старой Конституции, должен был оставить этот пост в 2023 году, но 11 марта депутаты Всекитайского собрания народных представителей почти единогласно согласились с предложением изменить Конституцию, удалив из нее слова об ограничении работы председателя Китая двумя сроками.