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Си Цзиньпина единогласно переизбрали председателем КНР

НовостиПолитика    17.03.2018 - 06:26
Фото: Си Цзиньпин (flickr.com/poroshenkopetro)
Фото: Си Цзиньпин (flickr.com/poroshenkopetro)

Вице-председателем Китая избран бывший секретарь главного антикоррупционного органа Компартии Ван Цищань

В Китае депутаты Всекитайского собрания народных представителей проголосовали за переизбрание Си Цзиньпина на пост председателя КНР. Об этом сообщает газета South China Morning Post.

По данным издания, парламентарии поддержали инициативу единогласно - за продление полномочий нынешнего китайского лидера высказались 2970 депутатов.

Вице-председателем КНР в свою очередь был избран бывший секретарь главного антикоррупционного органа Коммунистической партии Китая Ван Цищань.

На заседании за него проголосовали в общей сложности 2996 человек, против высказался только один депутат.

Напомним, Си Цзиньпин занимает должность председателя КНР с марта 2013 года и, согласно старой Конституции, должен был оставить этот пост в 2023 году, но 11 марта депутаты Всекитайского собрания народных представителей почти единогласно согласились с предложением изменить Конституцию, удалив из нее слова об ограничении работы председателя Китая двумя сроками.

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Теги: Китай, Си Цзиньпинь
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