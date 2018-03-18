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Німеччина і Китай в рамках G20 будуть вирішувати питання з кризою на ринку сталі

НовиниПолітика    18.03.2018 - 04:47
Ангела Меркель і Сі Цзіньпін
Ангела Меркель і Сі Цзіньпін

Криза виникла через мита на сталь і алюміній, які ввів Трамп

Канцлер Німеччини Ангела Меркель і лідер Китаю Сі Цзіньпін будуть вирішувати ситуацію, що виникла на світовому ринку сталі через мит Сполучених Штатів на сталь і алюміній, в рамках спеціального Глобального форуму країн Великої двадцятки (G20). Про це пише DW.

Повідомляється, що глави країн обговорили це питання в телефонній розмові 17 березня.

"Вони обговорили проблему надлишкових потужностей в сталеливарній галузі в світі і висловилися за те, щоб продовжувати працювати над вирішенням цього питання в рамках Глобального форуму G20. Меркель і Сі Цзіньпін у зв'язку з цією ситуацією відзначили значення тісного багатостороннього співробітництва у сфері торгівлі", - йдеться в повідомленні представника німецького уряду Зайберта.

Наголошується, що глави двох країн виступили за "поглиблення стратегічного партнерства" між Німеччиною та Китаєм.

Повідомляється, що на даний момент у світі наявні надлишкові виробничі потужності по виробництву сталі, близько половини з яких дислокуються в Китаї.

Нагадаємо, Сі Цзіньпіна одноголосно переобрали головою КНР.

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Теги: Германия, Китай, Ангела Меркель
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