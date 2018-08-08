Германия и Испания договорились о возвращении мигрантов

Соглашение должно вступить в силу 11 августа

Германия и Испания подписали соглашение о возвращении некоторых мигрантов, прибывающих в ФРГ. Об этом сообщила пресс-секретарь Министерства внутренних дел Германии Элеонора Петерманн, пишет DW.

По ее словам, соглашение распространяется на мигрантов, которые зарегистрировались как беженцы в Испании.

Согласно документу, их следует вернуть в Испанию в течение 48 часов после прибытия в Германию.

Отмечается, что соглашение должно вступить в силу 11 августа.

Напомним, Европейская комиссия выделила 3 ​​млн евро для оказания чрезвычайной помощи Испании по преодолению миграционного кризиса.

Помощь будет направлена ​​на расходы, связанные с размещением дополнительных сил Гражданской гвардии Испании на южных границах страны.

Также ранее Европейский Союз выделил 45,6 млн евро чрезвычайной помощи Испании и Греции для решения миграционных проблем. Как сообщалось, из-за увеличения прибывающих мигрантов, Испания получила 25,6 млн евро, чтобы иметь возможность их принимать на южном побережье и в Сеуте и Мелильи, а также, чтобы помочь с возвращением мигрантов.

Также ранее Германия, Греция и Испания договорились о сотрудничестве в вопросе миграционной политики.

29 июня, страны выпустили совместное заявление, в котором отмечается необходимость поддержки ряда территорий Греции и Испании, в частности Эгейских островов, где сконцентрированы лагеря мигрантов.

В свою очередь, Германия будет разбираться с нерешенными случаями воссоединения семей мигрантов в Греции и Испании.