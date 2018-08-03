Еврокомиссия выделила Испании еще 3 млн евро на решение миграционных проблем

Ранее Испания получила от ЕК 25,6 млн евро для борьбы с миграционным кризисом

Европейская комиссия (ЕК) выделила 3 ​​млн евро для оказания чрезвычайной помощи Испании по преодолению миграционного кризиса. Об этом говорится в заявлении Еврокомиссии, опубликованном на официальном сайте ведомства.

Как сообщается, помощь будет направлена ​​на расходы, связанные с размещением дополнительных сил Гражданской гвардии Испании на южных границах страны.

Ранее Европейский Союз выделил 45,6 млн евро чрезвычайной помощи Испании и Греции для решения миграционных проблем. Как сообщалось, из-за увеличения прибывающих мигрантов, Испания получила 25,6 млн евро, чтобы иметь возможность их принимать на южном побережье и в Сеуте и Мелильи, а также, чтобы помочь с возвращением мигрантов.

Напомним, ранее сообщалось, что лидеры Евросоюза утвердили план борьбы с миграционным кризисом.

"Чтобы окончательно нарушить бизнес-модель контрабандистов, тем самым предотвратив трагические потери жизни, необходимо устранить стимул отправляться в опасные путешествия. Это требует нового подхода, основанного на совместных или взаимодополняющих действиях государств-членов на прием тех, кто ищет убежище. В этом контексте Европейский совет призывает оперативно изучить концепцию создания региональных центров приема", - говорится в итоговом документе, размещенном на сайте Евросовета.

В свою очередь премьер-министр Италии Джузеппе Конте заявлял, что выступает за создание европейских центров, которые обрабатывали бы ходатайства об убежище беженцев у них на родине.