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Интервью

ФРГ, Испания и Греция договорились о сотрудничестве в вопросе беженцев

НовостиПолитика    30.06.2018 - 00:59
Иллюстративное фото: судно Lifeline с мигрантами (twitter.com profandrearenda)
Иллюстративное фото: судно Lifeline с мигрантами (twitter.com profandrearenda)

Отмечается необходимость поддержки ряда территорий Греции и Испании

Германия, Греция и Испания договорились о сотрудничестве в вопросе миграционной политики. Об этом информирует DW.

По результатам саммита Евросоюза 29 июня, страны выпустили совместное заявление, опубликованное пресс-секретарем правительства ФРГ Штеффеном Зайбертом в Twitter.

"Греция и Испания готовы принимать обратно беженцев, если немецкие правоохранители на границе с Австрией установят, что их данные уже внесены в общую базу ЕС EURODAC", - сообщает издание.

Также в заявлении отмечается необходимость поддержки ряда территорий Греции и Испании, в частности Эгейских островов, где сконцентрированы лагеря мигрантов. Германия будет разбираться с нерешенными случаями воссоединения семей мигрантов в Греции и Испании. 

"Страны Евросоюза, расположенные на его внешних границах, "нуждаются в большей совместной поддержке" - как в финансовом плане, так и в задействовании полицейских и экспертов по вопросу предоставления убежища. Берлин, Афины и Мадрид поддерживают проведение в 2018 году "реформы Общеевропейской системы предоставления политического убежища", которая должна уравновесить принцип справедливого распределения ответственности с принципом солидарности", - говорится в сообщении.

Напомним, у берегов Ливии перевернулась лодка с 120 мигрантами. Тела трех детей были найдены и еще около сотни пропали без вести.

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Теги публикации: Германия, Греция, Испания, Мигранты, Беженцы  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, Курс доллара, новости Украины, ООС
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