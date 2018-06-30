ФРГ, Испания и Греция договорились о сотрудничестве в вопросе беженцев

Отмечается необходимость поддержки ряда территорий Греции и Испании

Германия, Греция и Испания договорились о сотрудничестве в вопросе миграционной политики. Об этом информирует DW.

По результатам саммита Евросоюза 29 июня, страны выпустили совместное заявление, опубликованное пресс-секретарем правительства ФРГ Штеффеном Зайбертом в Twitter.

"Греция и Испания готовы принимать обратно беженцев, если немецкие правоохранители на границе с Австрией установят, что их данные уже внесены в общую базу ЕС EURODAC", - сообщает издание.

Также в заявлении отмечается необходимость поддержки ряда территорий Греции и Испании, в частности Эгейских островов, где сконцентрированы лагеря мигрантов. Германия будет разбираться с нерешенными случаями воссоединения семей мигрантов в Греции и Испании.

"Страны Евросоюза, расположенные на его внешних границах, "нуждаются в большей совместной поддержке" - как в финансовом плане, так и в задействовании полицейских и экспертов по вопросу предоставления убежища. Берлин, Афины и Мадрид поддерживают проведение в 2018 году "реформы Общеевропейской системы предоставления политического убежища", которая должна уравновесить принцип справедливого распределения ответственности с принципом солидарности", - говорится в сообщении.

Напомним, у берегов Ливии перевернулась лодка с 120 мигрантами. Тела трех детей были найдены и еще около сотни пропали без вести.