Німеччина та Іспанія домовилися про повернення мігрантів

Угода повинна набути чинності 11 серпня

Німеччина та Іспанія підписали угоду про повернення деяких мігрантів, які прибувають в ФРН. Про це повідомила прес-секретар Міністерства внутрішніх справ Німеччини Елеонора Петерманн, пише DW.

За її словами, угода поширюється на мігрантів, які зареєструвалися як біженці в Іспанії.

Згідно з документом, їх слід повернути в Іспанію протягом 48 годин після прибуття в Німеччину.

Зазначається, що угода має набути чинності 11 серпня.

Нагадаємо, Європейська комісія виділила 3 млн євро для надання надзвичайної допомоги Іспанії з подолання міграційної кризи.

Допомога буде спрямована на витрати, пов'язані з розміщенням додаткових сил Цивільної гвардії Іспанії на південних кордонах країни.

Також раніше Європейський Союз виділив 45,6 млн євро надзвичайної допомоги Іспанії та Греції для вирішення міграційних проблем. Як повідомлялося, через збільшення прибуваючих мігрантів, Іспанія отримала 25,6 млн євро, щоб мати можливість їх приймати на південному узбережжі і в Сеуті і Мелільї, а також, щоб допомогти з поверненням мігрантів.

Також раніше Німеччина, Греція та Іспанія домовилися про співробітництво в питанні міграційної політики.

29 червня, країни випустили спільну заяву, в якій наголошується на необхідності підтримки ряду територій Греції та Іспанії, зокрема Егейських островів, де сконцентровані табори мігрантів.

У свою чергу, Німеччина буде розбиратися з невирішеними випадками возз'єднання сімей мігрантів у Греції та Іспанії.