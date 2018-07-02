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Интервью

ЕС выделил 45,6 млн евро Испании и Греции из-за миграционных проблем

НовостиПолитика    02.07.2018 - 15:06
Фото: флаг ЕС (РБК-Украина)
Фото: флаг ЕС (РБК-Украина)

В целом Комиссия мобилизовала свыше 1 млрд евро помощи для государств ЕС из-за наплыва мигрантов

Европейский Союз (ЕС) выделил 45,6 млн евро чрезвычайной помощи Испании и Греции из-за миграционных проблем. Об этом сообщает сайт Еврокомиссии.

Так, из-за увеличения прибывающих мигрантов, Испания получит 25,6 млн евро, чтобы иметь возможность их принимать на южном побережье и в Сеуте и Мелильи, а также, чтобы помочь с возвращением мигрантов.

Также еще 20 млн евро было предоставлено Управлению Верховного комиссара ООН по делам беженцев для улучшения условий приема мигрантов в Греции, в частности на острове Лесбос.

Как отмечается, в целом Комиссия на сегодня мобилизовала свыше 1 млрд евро для оказания чрезвычайной помощи, чтобы помочь в управлении миграцией за текущей финансовой программой на 2014-2020 года.

Средства идут на поддержку государств-членов ЕС, которые больше всего пострадали от наплыва мигрантов: Италия, Греция, Болгария, Хорватия, Германия, Швеция, а теперь и Испания.

Напомним, ранее сообщалось, что лидеры Евросоюза утвердили план борьбы с миграционным кризисом.

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Теги публикации: Евросоюз, финансы, Греция, Испания, Мигранты  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, Курс доллара, новости Украины, ООС
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