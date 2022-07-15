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Германия исключила смягчение санкций против России

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Бремен, Пятница 15 июля 2022 04:59
Германия исключила смягчение санкций против России Фото: Анналена Баербок, глава МИД Германии (Getty Images)
Автор: Артур Родивилов

Германия не будет смягчать санкции в отношении России, введенные из-за войны против Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Welt.

По словам министра, подобный шаг не позволил бы обеспечить поставки российского газа в страну, но Германию "шантажировали бы вдвойне".

Глава МИД Германии также заверила, что Берлин продолжит поддерживать Киев до тех пор, пока Украина в этом нуждается.

"И именно поэтому мы также сохраним эти санкции, и в то же время будем следить за тем, чтобы у нас не было раскола в обществе", - подчеркнула Бербок.

В июне Россия значительно снизила поставки газа в Германию через "Северный поток - 1". В "Газпроме" объяснили, что причиной стали технические неполадки, а именно проблемы с турбиной, производителем которой является компания Siemens.

Из-за этого в Германии возник энергетический кризис, а власти активировали режим тревоги. Жителей предупредили о том, что цены на газ могут вырасти.

Позже стало известно, что ремонтом турбины занимается Канада, но ее возвращение противоречит санкциям против РФ. Недавно в правительстве Канады заявили, что после обсуждений турбину все же решили вернуть как санкционное исключение.

После информации о возможном возвращении детали "Газпрому" Украина призвала Канаду не нарушать ранее введенные санкции.

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