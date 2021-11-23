Германия хочет лучших отношений с РФ, но нужен прогресс по Донбассу, - Маас
Германия хотела бы улучшить отношения с Российской Федерацией. Но для этого необходим прогресс в урегулировании конфликта на Донбассе.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на FAZ.
Как завил министр иностранных дел Германии Хайко Маас на Берлинском форуме по международной политике, его страна должна оставаться экономическим и технологическим лидером, а также продолжать вносить свой вклад в НАТО. В том числе, чтобы успешно противостоять России и Китаю.
"Такие государства, как Россия и Китай, подвергают давлению основанный на правилах порядок, международное право и универсальные права человека", - отметил Маас.
По его словам, он хотел бы видеть "лучшие отношения" с Россией, но для этого потребуется прогресс в разрешении конфликта на востоке Украины. При этом совсем недавно Москва отказалась от встречи министров иностранных дел стран нормандского формата.
Напомним, ранее МИД Германии обвинил Россию в нарушении дипломатической практики после того, как5 Москва опубликовала конфиденциальную переписку по подготовке встречи в нормандском формате.
В то же время канцлер Ангела Меркель заявила, что публикация дипломатической переписки стала "не таким уж и сюрпризом".