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Німеччина хоче кращих відносин з РФ, але треба прогрес по Донбасу, - Маас

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Берлін, Вівторок 23 листопада 2021 11:54
Німеччина хоче кращих відносин з РФ, але треба прогрес по Донбасу, - Маас Фото: міністр закордонних справ Німеччини Хайко Маас (flickr.com/spdde)
Автор: Юлія Бойко

Німеччина хотіла б поліпшити відносини з Російською Федерацією. Але для цього необхідний прогрес у врегулюванні конфлікту на Донбасі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на FAZ.

Як завив міністр закордонних справ Німеччини Хайко Маас на Берлінському форумі з міжнародної політики, його країна повинна залишатися економічним і технологічним лідером, а також продовжувати вносити свій внесок в НАТО. У тому числі, щоб успішно протистояти Росії і Китаю.

"Такі держави, як Росія і Китай, піддають тиску заснований на правилах порядок, міжнародне право і універсальні права людини", - зазначив Маас.

За його словами, він хотів би бачити "кращі відносини" з Росією, але для цього треба прогрес у вирішенні конфлікту на сході України. При цьому зовсім недавно Москва відмовилася від зустрічі міністрів закордонних справ країн нормандського формату.

Нагадаємо, раніше МЗС Німеччини звинуватило Росію в порушенні дипломатичної практики після того, як Москва опублікувала конфіденційне листування з підготовки зустрічі в нормандському форматі.

Водночас канцлер Ангела Меркель заявила, що публікація дипломатичного листування стала "не таким вже й сюрпризом".

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Російська Федерація Донбас Германия Гайко Маас
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