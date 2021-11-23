Німеччина хоче кращих відносин з РФ, але треба прогрес по Донбасу, - Маас
Німеччина хотіла б поліпшити відносини з Російською Федерацією. Але для цього необхідний прогрес у врегулюванні конфлікту на Донбасі.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на FAZ.
Як завив міністр закордонних справ Німеччини Хайко Маас на Берлінському форумі з міжнародної політики, його країна повинна залишатися економічним і технологічним лідером, а також продовжувати вносити свій внесок в НАТО. У тому числі, щоб успішно протистояти Росії і Китаю.
"Такі держави, як Росія і Китай, піддають тиску заснований на правилах порядок, міжнародне право і універсальні права людини", - зазначив Маас.
За його словами, він хотів би бачити "кращі відносини" з Росією, але для цього треба прогрес у вирішенні конфлікту на сході України. При цьому зовсім недавно Москва відмовилася від зустрічі міністрів закордонних справ країн нормандського формату.
Нагадаємо, раніше МЗС Німеччини звинуватило Росію в порушенні дипломатичної практики після того, як Москва опублікувала конфіденційне листування з підготовки зустрічі в нормандському форматі.
Водночас канцлер Ангела Меркель заявила, що публікація дипломатичного листування стала "не таким вже й сюрпризом".