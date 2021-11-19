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Нарушение дипломатической практики: Германия отреагировала на публикацию переписки по "Нормандии"

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Берлин, Пятница 19 ноября 2021 16:21
Нарушение дипломатической практики: Германия отреагировала на публикацию переписки по "Нормандии" Фото: Берлин обвинил Москву в нарушении дипломатической практики (google.maps.com)
Автор: Анастасия Рокитна

Министерство иностранных дел Германии обвинило МИД России в нарушении дипломатической практики. Россияне обнародовали конфиденциальную переписку между немецким, французским и российским министрами по "Нормандии".

Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на Deutsche Welle.

"Мы приняли к сведению решение министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова обнародовать эту конфиденциальную коммуникацию. Мы считаем этот шаг нарушением привычной дипломатической практики", - сказал официальный представитель немецкого МИД.

По его словам, Германия и Франция в течение месяцев интенсивно работают над возобновлением переговоров и реализацией конкретной повестки дня по мирному урегулированию на основе минских договоренностей.

Представитель немецкого МИД также призвал российскую сторону от имени ФРГ "вернуться за стол переговоров и продолжить их в оправдавших себя форматах и по оправдавшим себя принципам".

Напомним, МИД Франции отреагировал на публикацию переписки по "Нормандии".

Ранее МИД России опубликовал переписку с Германией и Францией по подготовке нормандской встречи министров. В письмах российская сторона навязывает Киеву прямой диалог с "республиками" Донбасса.

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