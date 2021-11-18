Не такой уж и сюрприз: Меркель отреагировала на публикацию РФ переписки по "Нормандии"
Канцлер Германии Ангела Меркель отреагировала на публикацию Россией дипломатической переписки по подготовке нормандской встречи на уровне министров. Она назвала обнародование этих документов "не таким уж и сюрпризом".
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-конференцию Меркель.
"То, что публикуются письма (министров иностранных дел Германии, Франции и России - ред.), не такой уж и сюрприз", - сказала канцлер, добавив, что многие свои письма она читает в СМИ.
Меркель добавила, что очень рассчитывала на нормандскую встречу на уровне министров, но она сорвалась.
"Я сожалею об этом. И публикация переписки ничего не изменит", - добавила глава правительства.
Напомним, 17 ноября МИД России опубликовал переписку с Германией и Францией по подготовке нормандской встречи на уровне министров. В письмах российская сторона навязывает Киеву прямой диалог с "республиками" Донбасса.
Отметим, глава МИД Украины Дмитрий Кулеба назвал публикацию Россией дипломатической переписки "добиванием нормандского формата" и не заинтересованностью в его развитии.
В свою очередь МИД Франции назвал публикацию переписки противоречащей дипломатическим правилам и обычаям.