Німеччина готова виділити ще 75 млн євро для переселенців з Донбасу, - Меркель

Фото: Меркель і Порошенко (president.gov.ua)

Кошти підуть на професійну освіту та покращення житлової ситуації переселенців

Німеччина готова виділити додаткові 75 млн євро на підтримку переселенців з Донбасу. Про це заявила канцлер ФРН Ангела Меркель під час брифінгу з президентом України Петром Порошенком у Києві, повідомляє кореспондент РБК-Україна.

"В плані співробітництва задля розвитку у нас дуже тісна. З 2014 року виділено 490 мільйонів євро. Зокрема, на користь внутрішньо переміщених осіб. Також, ми надаємо допомогу для розвитку соціальної інфраструктури на Сході України. Я дуже рада, що сьогодні можу поговорити про нашу готовність виділення додаткових коштів на суму 75 мільйонів євро. Майже 3 мільярди гривень для покращення перспектив працевлаштування українців шляхом професійної освіти та покращення житлової ситуації", - сказала Меркель.

Вона також повідомила про готовність виділити додаткові кошти на науку в Україні. "Ми будемо створювати центр передового досвіду на суму 2 мільйони євро. Дуже важливо, щоб науковці мали шанс залишатися в Україні, а не виїжджати закордон, але також могли роботи чудову роботу", - повідомила Меркель.

Нагадаємо, що уряд Німеччини передав Україні 9 млн євро на створення соціального житла для внутрішньо переміщених осіб в Україні, а також на розвиток інфраструктури, зокрема, ремонт шкіл та дитсадків, у містах, що прийматимуть переселенців.

Канцлер Німеччини Ангела Меркель під час брифінгу з президентом України Петром Порошенком у Києві 1 листопада заявила, що ФРН є найбільшим донором гуманітарної допомоги Україні.