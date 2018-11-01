Меркель: Німеччина є найбільшим донором гуманітарної допомоги Україні

Фото: Ангела Меркель (Віталій Носач, РБК-Україна)

Німеччина буде продовжувати забезпечення поранених українських військових на Донбасі

Канцлер Німеччини Ангела Меркель заявила, що ФРН є найбільшим донором гуманітарної допомоги Україні. Про це вона заявила за підсумками зустрічі з президентом України Петром Порошенко, передає кореспондент РБК-Україна.

"В плані гуманітарної допомоги ми найбільший донор (України - ред .). Так, нам вдалося пом'якшити наслідки жахливого конфлікту. Наприклад, через гуманітарне розмінування. З 2014 року (Буднесфер, - ред.) лікує понад 110 поранених солдатів. Ми будемо продовжувати транспортування і забезпечення поранених", - додала вона.

Також вона додала, що Німеччина підтримує територіальну цілісність України.

"З часу революції Гідності німецько-українські відносини сильно зросли. Німеччина один з тісних партнерів України і ми вступаємо за територіальну цілісність і самовизначення майбутнього України. Наша досить конкретна підтримка з боку федерального уряду. У нас також є план дій щодо України", - повідомила Меркель.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що уряд Німеччини передав Україні 9 млн євро на створення соціального житла для внутрішньо переміщених осіб, а також на розвиток інфраструктури, зокрема, ремонт шкіл та дитсадків, у містах, що прийматимуть переселенців.