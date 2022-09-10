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Германия готова к остановке поставок российского газа, - Шольц

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Берлин, Суббота 10 сентября 2022 15:58
Германия готова к остановке поставок российского газа, - Шольц Фото: канцлер Германии Олаф Шольц (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Германия и вся Европа готовы к тому, что Россия может полностью прекратить поставки природного газа европейским странам.

Об этом заявил канцлер Германии Олаф Шольц, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg.

"Германия и Европа готовы пережить последствия, если Россия решит полностью прекратить поставки газа", - отметил канцлер Германии.

По его словам, на северном побережье Германии уже построены терминалы для приема судов с сжиженным газом. Также в стране принята специальная программа, которая нацелена на экономию газа.

"Мы сэкономили газ. Мы вновь используем производственные возможности угольных электростанций. В начале следующего года у нас будет возможность использовать оставшиеся южногерманские атомные электростанции, если это будет необходимо", - добавил Шольц.

Напомним, что 7 сентября президент Украины Владимир Зеленский и канцлер Германии Олаф Шольц провели телефонный разговор во время которого обсудили "широкий перечень тем".

Также сообщалось, что Шольц предложил распределить между странами задачи по помощи Украине. По его словам, Германия, например, могла бы сделать упор на противовоздушной обороне и артиллерии.

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Российская Федерация Германия Олаф Шольц
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