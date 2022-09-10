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Німеччина готова до зупинки поставок російського газу, - Шольц

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Берлін, Субота 10 вересня 2022 15:58
Німеччина готова до зупинки поставок російського газу, - Шольц Фото: канцлер Німеччини Олаф Шольц (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Німеччина і вся Європа готові до того, що Росія може повністю припинити постачання природного газу європейським країнам.

Про це заявив канцлер Німеччини Олаф Шольц, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bloomberg.

"Німеччина і Європа готові пережити наслідки, якщо Росія вирішить повністю припинити постачання газу", - зазначив канцлер Німеччини.

За його словами, на північному узбережжі Німеччини вже побудовані термінали для прийому суден зі скрапленим газом. Також в країні прийнята спеціальна програма, яка націлена на економію газу.

"Ми заощадили газ. Ми знову використовуємо виробничі можливості вугільних електростанцій. На початку наступного року у нас буде можливість використовувати залишилися південнонімецькі атомні електростанції, якщо це буде необхідно", - додав Шольц.

Нагадаємо, що 7 вересня президент України Володимир Зеленський і канцлер Німеччини Олаф Шольц провели телефонну розмову під час якої обговорили "широкий перелік тим".

Також повідомлялося, що Шольц запропонував розподілити між країнами завдання з допомоги Україні. За його словами, Німеччина, наприклад, могла б зробити упор на протиповітряній обороні і артилерії.

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Олаф Шольц Германия Російська Федерація
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