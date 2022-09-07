ua ru
Ср, 07 сентября News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Колонки Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы Лайфхаки
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

Зеленский обсудил с Шольцем "широкий список тем": что известно

Новина українською →
Среда 07 сентября 2022 17:43
Зеленский обсудил с Шольцем "широкий список тем": что известно Фото: президент Украины Владимир Зеленский и канцлер Германии Олаф Шольц (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Сергей Пышкин

Президент Украины Владимир Зеленский и канцлер Германии Олаф Шольц провели телефонный разговор во время которого обсудили "широкий перечень тем".

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Twitter-аккаунт президента Украины Владимира Зеленского.

По словам президента, во время разговора он поблагодарил канцлера за подтверждение 5 млрд евро макрофина от Европейского союза.

В то же время стороны подняли вопрос необходимости полноценной программы Международного валютного фонда и обсудили планы по дальнейшему усилению обороны Украины на фоне российской агрессии.

"Провел телефонный разговор с бундесканцлером Олафом Шольцом на широкий перечень тем. В частности, поблагодарил за подтверждение 5 млрд евро макрофина от ЕС, рассказал о необходимости полноценной программы МВФ. Обсудили планы по дальнейшему усилению оборонных возможностей Украины", - пишет президент Украины.

Как отмечает пресс-служба Федерального правительства Германии, в ходе переговоров стороны обменялись мнениями касаемо военной, гуманитарной и экономической ситуации в Украине, а также подняли вопросы дальнейшей конкретной поддержки, в том числе и в восстановлении.

Шольц заверил, что Германия не перестанет оказывать Украине помощь и отметил интенсивность подготовки к Международной конференции по вопросам восстановления Украины, которая состоится в Берлине 25 октября.

"О ситуации на Запорожской атомной электростанции Федеральный канцлер и президент Украины согласились, что безопасность и защита атомной электростанции имеют первостепенное значение и что доклад Международного агентства по атомной энергии и рекомендованные в нем мероприятия играют важную роль", - добавляет пресс-служба.

Напомним, РБК-Украина писало о том, что недавно президент Украины Владимир Зеленский провел полуторачасовые телефонные переговоры с французским коллегой Эммануэлем Макроном.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Владимир Зеленский Украина Германия
NEWS
Воинский учет для женщин отсрочили на год
Воинский учет для женщин отсрочили на год
DAILY
Воздушный фронт. Как Украина сбивает российские ракеты и почему у нас нет ПРО
Ульяна Безпалькокорреспондент РБК-Украина Воздушный фронт. Как Украина сбивает российские ракеты и почему у нас нет ПРО