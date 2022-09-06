ua ru
Вт, 06 сентября News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Колонки Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы Лайфхаки
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

Шольц предлагает распределить между странами задачи по помощи Украине

Новина українською →
Вторник 06 сентября 2022 19:11
Шольц предлагает распределить между странами задачи по помощи Украине Фото: Канцлер Германии Олаф Шольц (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Дмитрий Браславский

Канцлер Германии Олаф Шольц высказался за то, чтобы распределить задачи между государствами, которые оказывают военную помощь Украине.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Frankfurter Allgemeinen.

"В случае военной помощи определенное разделение труда имеет смысл. Германия, например, могла бы сделать упор на противовоздушной обороне и артиллерии", - заявил Шольц.

Также канцлер прокомментировал отсутствие поставок боевых танков и боевых самолетов Украине. Шольц считает, что Германия поддерживает Украину всем, что нужно для самообороны. Также он сказал, что Германия не планирует действовать одна, и будем тесно координировать наши действия с союзниками.

Шольц подчеркнул, что Германия и ее союзники поддерживают усилия Украины по защите своей целостности и суверенитета.

Напомним, что члены НАТО начали собирать зимнюю форму для ВСУ. Германия также планирует присоединиться к этому процессу.

Также, ВСУ получили от Германии современные противобортовые мины. Военные уже удачно используют их на поле боя.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Германия Война в Украине
NEWS
МАГАТЭ представило отчет по итогам миссии на ЗАЭС: основные выводы
МАГАТЭ представило отчет по итогам миссии на ЗАЭС: основные выводы
DAILY
Мина замедленного действия. Когда санкции нанесут мощный удар по экономике России
Юрий Дощатовспециальный корреспондент Мина замедленного действия. Когда санкции нанесут мощный удар по экономике России