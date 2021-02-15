Германия готова использовать российскую COVID-вакцину, но есть условие
Представитель Кабинета министров Германии Штеффен Зайберт заявил, что российская или какая-либо другая вакцина от коронавируса может использоваться в странах ЕС. Для этого нужно выполнить условие.
По его словам, правительство ФРГ едино во мнении, что безопасную и эффективную вакцину от коронавируса следует приветствовать, независимо от того, в какой лаборатории она разработана.
"Условием является то, что она пройдет сертификацию в Европейском агентстве лекарственных средств (EMA) и затем получит разрешение от Еврокомиссии на использование в ЕС", - сказал Зайберт.
Напомним, Европейский лекарственный регулятор до сих пор не получил заявку от России на регистрацию "Спутника V", хотя российская сторона утверждает обратное.
Также РБК-Украина писало, что 12 февраля Венгрия начала вакцинацию от COVID российским препаратом "Спутник V". Эту вакцину на первом этапе получат, в том числе, венгерские военные.
Кроме того, Черногория разрешила закупку российской вакцины "Спутник V".