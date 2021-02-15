Німеччина готова використовувати російську COVID-вакцину, але є умова
Представник Кабінету міністрів Німеччини Штеффен Зайберт заявив, що російська або якась інша вакцина від коронавірусу може використовуватися в країнах ЄС. Для цього потрібно виконати умову.
За його словами, уряд ФРН єдиний в думці, що безпечну та ефективну вакцину від коронавірусу слід вітати, незалежно від того, в якій лабораторії вона розроблена.
"Умовою є те, що вона пройде сертифікацію у Європейському агентстві лікарських засобів (EMA) і потім отримає дозвіл від Єврокомісії на використання в ЄС", - сказав Зайберт.
Нагадаємо, Європейський лікарський регулятор досі не отримав заявку від Росії на реєстрацію "Супутника V", хоча російська сторона стверджує зворотне.
Також РБК-Україна писало, що 12 лютого Угорщина почала вакцинацію від COVID російським препаратом "Супутник V". Цю вакцину на першому етапі отримають, у тому числі, угорські військові.
Крім того, Чорногорія дозволила закупівлю російської вакцини "Супутник V".