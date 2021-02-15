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Німеччина готова використовувати російську COVID-вакцину, але є умова

Новость на русском → Берлін, Понеділок 15 лютого 2021 14:50
Німеччина готова використовувати російську COVID-вакцину, але є умова Фото: вакцина (freepik)
Автор: Андрій Козловський

Представник Кабінету міністрів Німеччини Штеффен Зайберт заявив, що російська або якась інша вакцина від коронавірусу може використовуватися в країнах ЄС. Для цього потрібно виконати умову.

Про це Штеффен Зайберт заявив під час брифінгу.

За його словами, уряд ФРН єдиний в думці, що безпечну та ефективну вакцину від коронавірусу слід вітати, незалежно від того, в якій лабораторії вона розроблена.

"Умовою є те, що вона пройде сертифікацію у Європейському агентстві лікарських засобів (EMA) і потім отримає дозвіл від Єврокомісії на використання в ЄС", - сказав Зайберт.

Нагадаємо, Європейський лікарський регулятор досі не отримав заявку від Росії на реєстрацію "Супутника V", хоча російська сторона стверджує зворотне.

Також РБК-Україна писало, що 12 лютого Угорщина почала вакцинацію від COVID російським препаратом "Супутник V". Цю вакцину на першому етапі отримають, у тому числі, угорські військові.

Крім того, Чорногорія дозволила закупівлю російської вакцини "Супутник V".

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