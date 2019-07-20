Германия и Франция осудили захват Ираном британского танкера

Фото: танкер Stena Impero (Associated Presss)

Правительства Франции и Германии обеспокоены захватом британского судна

Франция и Германия осудили захват Ираном британского танкера компании Stena Bulk в Ормузском проливе. Об этом говорится в заявлении, опубликованном на сайте французского внешнеполитического ведомства.

МИД Франции обеспокоен захватом британского судна иранскими войсками.

"Мы решительно осуждаем это и выражаем нашу полную солидарность с Соединенным Королевством", - заявили в ведомстве.

Также правительство Германии осуждает задержание торговых судов.

"Это неоправданное вторжение в гражданское судоходство, что еще больше усугубляет и без того напряженную ситуацию", - отметили в МИД Германии.

Напомним, ранее сообщалось, что иранский патруль Корпуса стражей исламской революции захватил в Ормузском проливе два нефтяные танкеры, которые шли под британским и либерийским флагами. Тогда иранские военные заявили, что танкер Stena Impero якобы нарушил международные правила.

Кроме того, министр иностранных дел Великобритании Джереми Хант назвал неприемлемым такое поведение Ирана. Он отметил, что "крайне обеспокоен" ситуацией, и призвал к свободе навигации в регионе. Также Хант анонсировал правительственное заседание, где власть Британии рассмотрит варианты освобождения захваченных танкеров.