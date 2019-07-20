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Німеччина і Франція засудили захоплення Іраном британського танкера

Новини » Політика    20.07.2019 - 19:04
Німеччина і Франція засудили захоплення Іраном британського танкера
Фото: танкер Stena Impero (Associated Presss)

Уряду Франції та Німеччини стурбовані захопленням британського судна

Франція і Німеччина засудили захоплення Іраном британського танкера компанії Stena Bulk в Ормузькій протоці. Про це йдеться в заяві, опублікованій на сайті французького зовнішньополітичного відомства.

МЗС Франції стурбоване захопленням британського судна іранськими військами.

"Ми рішуче засуджуємо це і висловлюємо нашу повну солідарність з Сполученим Королівством", - заявили у відомстві.

Також уряд Німеччини засуджує затримання торгових суден.

"Це невиправдане вторгнення в цивільне судноплавство, що ще більше погіршує і без того напружену ситуацію", - зазначили в МЗС Німеччини.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що іранський патруль Корпусу вартових ісламської революції захопив в Ормузькій протоці два нафтові танкери, які йшли під британським і ліберійським прапорами. Тоді іранські військові заявили, що танкер Stena Impero нібито порушив міжнародні правила.

Крім того, міністр закордонних справ великої Британії Джеремі Хант назвав неприйнятним така поведінка Ірану. Він зазначив, що "вкрай стурбований ситуацією, і закликав до свободи навігації у регіоні. Також Хант анонсував урядове засідання, де влада Британії розгляне варіанти звільнення захоплених танкерів.

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