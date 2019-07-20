Иран назвал причину задержания британского танкера

Фото: танкер Stena Impero (Associated Presss)

Экипаж танкера останется на борту до завершения следствия

Гендиректор Организации портов и мореходства иранской провинции Хормозган Аллахморад Афифипур рассказал о причинах задержания Тегераном нефтяного танкера британской компании Stena Bulk в Ормузском проливе. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Fars News.

По словам Афифипура, британский танкер Stena Impero был задержан после инцидента с иранским рыболовным судном. Танкер якобы не ответил на сигнал бедствия, который был подан рыболовным судном.

"Сейчас танкер находится в иранском порту Бендер-Аббас и все 23 члена экипажа останутся на судне до завершения следствия", - отметил чиновник.

Напомним, ранее сообщалось, что иранский патруль Корпуса стражей исламской революции захватил в Ормузском проливе два нефтяные танкеры, которые шли под британским и либерийским флагами. Тогда иранские военные заявили, что танкер Stena Impero якобы нарушил международные правила.

Кроме того, министр иностранных дел Великобритании Джереми Хант назвал неприемлемым такое поведение Ирана. Он отметил, что "крайне обеспокоен" ситуацией, и призвал к свободе навигации в регионе. Также Хант анонсировал правительственное заседание, где власть Британии рассмотрит варианты освобождения захваченных танкеров.