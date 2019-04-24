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Заседание Совбеза ООН из-за ситуации в ОРДЛО состоится 25 апреля

Новости » Политика    24.04.2019 - 21:50
Заседание Совбеза ООН из-за ситуации в ОРДЛО состоится 25 апреля
Фото: заседание Совбеза ООН (flickr.com/poroshenkopetro)

Решение РФ о выдаче паспортов жителям ОРДЛО нарушает Устав ООН

Заседание Совета Безопасности ООН для обсуждения ситуации в ОРДЛО запланировано на четверг, 25 апреля, 22:00 по киевскому времени. Об этом заявил спикер постоянного представительства Украины при ООН Олег Николенко, сообщает "Укринформ".

Украинский дипломат добавил, что решение РФ о выдаче паспортов жителям "ДНР" и "ЛНР" нарушает Устав ООН, резолюции СБ 2202 (2015) о принятии Комплекса мер по имплементации Минских договоренностей, за которую голосовала и Россия.

"Заседание Совбеза ООН созвано по требованию Украины и состоится в 22:00 по киевскому времени", - сообщил Николенко.

Напомним, сегодня Владимир Путин подписал указ об упрощении процедуры предоставления российского гражданства жителям "Донецкой и Луганской народных республик".

Президент Украины Петр Порошенко призвал Запад усилить санкции против РФ из-за ее действий на Донбассе. РБК-Украина писало, что ситуацию с российскими паспортами прокомментировали в команде Владимира Зеленского. В пресс-службе заявили, что эти действия являются еще одним наглядным подтверждением для мирового сообщества истинной роли России как государства-агрессора, которая ведет против Украины войну.

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