ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Новости компаний
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинги кандидатов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

ЕС осуждает решение РФ о паспортах жителям ОРДЛО

Новости » Политика    25.04.2019 - 14:08
ЕС осуждает решение РФ о паспортах жителям ОРДЛО
Фото: Майя Косьянчич (facebook com UkraineEUMission)

В ЕС заявили, что таким образом Россия хочет еще больше дестабилизировать Украину и обострить конфликт

ЕС заявил, что подписание указа президентом РФ Владимиром Путиным об упрощении выдачи российских паспортов жителям оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей является посягательством на суверенитет Украины Об этом говорится в заявлении официального представителя Европейской службы внешних дел Майи Косьянчич.

В ЕС заявили, что таким образом Россия хочет еще больше дестабилизировать Украину и обострить конфликт.

"Подписание президентом Путиным указа, что дает право, в частности, лицам, которые постоянно проживают в определенных областях Донецкой и Луганской областей Украины, по упрощенному порядку подавать заявление на получение российского гражданства, является еще одной атакой на суверенитет Украины со стороны России", - говорится в заявлении ЕС.

В ЕС заявили, что ожидают, что Россия воздержится от действий, которые противоречат Минским соглашениям, и препятствуют полной реинтеграции неконтролируемых правительством территорий в Украину".

Напомним, российский президент Владимир Путин подписал указ об упрощении процедуры предоставления российского гражданства жителям "Донецкой и Луганской народных республик".

Вскоре президент Украины Петр Порошенко призвал Запад усилить санкции против РФ из-за ее действий на Донбассе.

Путин сравнил раздачу паспортов на Донбассе с политикой Венгрии Тука: Россия готовит верификацию пенсионеров и перепись на Донбассе
Выборы 2019 Результаты выборов президента Украины Выборы 2019: как прошел второй тур голосования
Новости Украины ЕвросоюзпаспортОРДЛО
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь