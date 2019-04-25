ЕС осуждает решение РФ о паспортах жителям ОРДЛО

Фото: Майя Косьянчич (facebook com UkraineEUMission)

В ЕС заявили, что таким образом Россия хочет еще больше дестабилизировать Украину и обострить конфликт

ЕС заявил, что подписание указа президентом РФ Владимиром Путиным об упрощении выдачи российских паспортов жителям оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей является посягательством на суверенитет Украины Об этом говорится в заявлении официального представителя Европейской службы внешних дел Майи Косьянчич.

В ЕС заявили, что таким образом Россия хочет еще больше дестабилизировать Украину и обострить конфликт.

"Подписание президентом Путиным указа, что дает право, в частности, лицам, которые постоянно проживают в определенных областях Донецкой и Луганской областей Украины, по упрощенному порядку подавать заявление на получение российского гражданства, является еще одной атакой на суверенитет Украины со стороны России", - говорится в заявлении ЕС.

В ЕС заявили, что ожидают, что Россия воздержится от действий, которые противоречат Минским соглашениям, и препятствуют полной реинтеграции неконтролируемых правительством территорий в Украину".

Напомним, российский президент Владимир Путин подписал указ об упрощении процедуры предоставления российского гражданства жителям "Донецкой и Луганской народных республик".

Вскоре президент Украины Петр Порошенко призвал Запад усилить санкции против РФ из-за ее действий на Донбассе.