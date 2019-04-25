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Путин сравнил раздачу паспортов на Донбассе с политикой Венгрии

Новости » Политика    25.04.2019 - 13:46
Путин сравнил раздачу паспортов на Донбассе с политикой Венгрии
Фото: Владимир Путин (kremlin.ru)

Путин удивился резкой реакции на указ о выдаче паспортов  

Президент России Владимир Путин считает, что будущая раздача российских паспортов на оккупированном Донбассе похожа на ситуацию с венгерскими документами на Закарпатье. Об этом он заявил на пресс-конференции после переговоров с лидером КНДР Ким Чен Ыном, передают российские СМИ.

По его словам, указом об упрощенном порядке выдачи паспортом жителям Донбасса он не собирался провоцировать Киев. Он также выразил недоумение резкой негативной реакцией украинских властей и Запада.  

"Например, Польша уже в течение многих лет, чуть ли не 10 лет, по-моему, с 2009 года, выдает карты поляка. Та же Польша выдает паспорта, паспорта выдает Румыния, соответственно венграм, румынам, полякам... У меня возникает вопрос, а чем же русские, проживающие в Украине, хуже румын, поляков или венгров?", - отметил Путин.

Он также подчеркнул, что жители оккупированного Донбасса находятся в более сложном положении, нежели поляки, румыны или венгры на территории Украины.

Напомним, в сентябре 2018 года разгорелся скандал после того, как в интернете появилось видео раздачи венгерских паспортов в консульстве в Береговом Закарпатской области. Кроме того, на видео запечатлено, как сотрудники учреждения предупреждают, что о венгерском паспорте не следует сообщать украинским властям.

Тогда же министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто заявил, что нигде в законах Украины не сказано, что венгерский паспорт - это преступление.

 

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