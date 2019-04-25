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Німеччина і Франція звинуватили РФ в порушенні Мінська через паспорти

Новини » Політика    25.04.2019 - 14:29
Німеччина і Франція звинуватили РФ в порушенні Мінська через паспорти
Ілюстративне фото (pixabay.com)

Видача російських паспортів жителям Донбасу порушує мінські угоди

Чере указ про спрощення видачі російських паспортів на Донбасі інші сторони нормандського формату Німеччина і Франція звинуватили РФ в порушенні мінських угод. Про це йдеться в повідомленні Міністерства закордонних справ Німеччини у Twitter.

Повідомляється, що Німеччина і Франція засуджують указ російського президента, який покликаний спростити отримання громадянства Росії для населення окупованих районів східної України.

"Ці регіони є частиною української території. Російський указ суперечить духу і цілям мінських угод. Ці дії протилежні необхідним ініціативам  щодо деескалації", - йдеться в повідомленні.

Німеччина і Франція звинуватили РФ в порушенні Мінська через паспорти

 

Нагадаємо, раніше президент Росії Володимир Путін заявив, що майбутня роздача російських паспортів на окупованому Донбасі схожа на ситуацію з угорськими документами на Закарпатті і висловив здивування різкою реакцією країн Заходу.

Зазначимо, на сьогодні заплановано засідання Ради безпеки ООН для обговорення ситуації в ОРДЛО, пов'язаної з видачею російських паспортів.

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