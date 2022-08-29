Германия и Дания нашли альтернативу газу России

"Энергетический остров" в Балтийском море будет связывать несколько ветряных парков и распределять выработанную ими энергию между двумя странами.

Проект будет генерировать более 3 ГВт, которые будут обеспечивать около 4,1 млн домохозяйств. Ожидается, что "Энергетический остров" начнет работать уже в 2030 году.

"Впервые в Европе две страны сотрудничают в таком проекте", - заявил министр энергетики Германии Роберт Хабек.

Согласно данным правительства Дании, проект требует инвестиций в размере 3 млрд евро на инфраструктуру и 6 млрд евро на строительство морского ветропарка. Немецкий сетевой провайдер 50Hartz и его датский аналог Energinet будут делить расходы на ветроэнергетический хаб, а также прибыль от него.

После запуска проекта, другие страны Балтии, а также Польша смогут присоединиться к нему. В то же время Германия и Дания договорились между собой, что любой новый партнер проекта будет требовать одобрения обеих сторон.