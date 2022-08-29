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Германия и Дания нашли альтернативу газу России

Фото: Германия и Дания нашли альтернативу газу России (Getty Images)
Автор: Сергей Пышкин

Германия и Дания договорились построить в Балтийском море ветроэнергетический хаб "Энергетический остров Борнхольм". Он будет генерировать энергию, которая поможет странам уменьшить зависимость от российского газа.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg.

"Энергетический остров" в Балтийском море будет связывать несколько ветряных парков и распределять выработанную ими энергию между двумя странами.

Проект будет генерировать более 3 ГВт, которые будут обеспечивать около 4,1 млн домохозяйств. Ожидается, что "Энергетический остров" начнет работать уже в 2030 году.

"Впервые в Европе две страны сотрудничают в таком проекте", - заявил министр энергетики Германии Роберт Хабек.

Согласно данным правительства Дании, проект требует инвестиций в размере 3 млрд евро на инфраструктуру и 6 млрд евро на строительство морского ветропарка. Немецкий сетевой провайдер 50Hartz и его датский аналог Energinet будут делить расходы на ветроэнергетический хаб, а также прибыль от него.

После запуска проекта, другие страны Балтии, а также Польша смогут присоединиться к нему. В то же время Германия и Дания договорились между собой, что любой новый партнер проекта будет требовать одобрения обеих сторон.

Напомним, РБК-Украина писало о том, что, по словам министра экономики Германии Роберта Хабека, Берлин вероятно сможет избежать острой нехватки газа грядущей зимой.

Тем временем Норвегия, обогнавшая Россию в качестве крупнейшего поставщика газа в Европу после начала войны против Украины, значительно сократит экспорт газа в следующем месяце.

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