Німеччина та Данія знайшли альтернативу газу Росії

Німеччина і Данія домовились побудувати в Балтійському морі вітроенергетичний хаб "Енергетичний острів Борнхольм". Він генеруватиме енергію, яка допоможе країнам зменшити залежність від російського газу.
Про це пише РБК-Україна з посиланням на Bloomberg.
"Енергетичний острів" у Балтійському морі зв'язуватиме кілька вітряних парків й розподілятиме є вироблену ними енергію між двома країнами.
Проєкт генеруватиме більше 3 ГВт, які забезпечуватимуть близько 4,1 млн домогосподарств. Очікується, що "Енергетичний острів" почне працювати вже в 2030 році.
"Вперше в Європі дві країни співпрацюють в такому проєкті", - заявив міністр енергетики Німеччини Роберт Хабек.
Згідно з даними уряду Данії, проєкт потребує інвестицій у розмірі 3 млрд євро на інфраструктуру та 6 млрд євро на будівництво морського вітропарку. Німецький мережевий провайдер 50Hartz і його данський аналог Energinet ділитимуть витрати на вітроенергетичний хаб, а також прибуток від нього.
Після запуску проєкту, інші країни Балтії, а також Польща зможуть приєднатися до нього. Водночас Німеччина та Данія домовились між собою, що будь-який новий партнер проєкту потребуватиме схвалення обох сторін.
Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що, за словами міністра економіки Німеччини Роберта Хабека, Берлін ймовірно зможе уникнути гострої нестачі газу прийдешньої зими.
Тим часом Норвегія, яка обігнала Росію в якості найбільшого постачальника газу в Європу після початку війни проти України, значно скоротить експорт газу в наступному місяці.
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